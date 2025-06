Polizei Bielefeld

POL-BI: Baustellenbaken beenden Fluchtversuch

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Samstags, 14.05.2025, fassten Polizisten einen vom Unfallort geflüchteten, angetrunkenen PKW-Fahrer, der keinen Führerschein besaß.

Gegen 01:45 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Notpfortenstraße ein 5er BMW auf, der mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen unterwegs war. Die Polizisten beabsichtigten den PKW zu kontrollieren und fuhren hinter ihm auf die Alfred-Bozi-Straße. Als der BMW-Fahrer die Anhaltezeichen erkannte, beschleunigte er und bog trotz roter Ampel auf die Stapenhorststraße ab. Die Streifenwagenbesatzung schaltete nun Blaulicht an und folgte ihm. Der Flüchtende passierte erneut bei Rotlicht eine Ampel, fuhr auf den OWD in Richtung Quelle auf und beschleunigte.

In Höhe der Ausfahrt Johannistal war aufgrund einer Baustelle ein Fahrstreifen gesperrt. Aufgrund eines dort fahrenden VW wurde der BMW-Fahrer ausgebremst. Er scherte aus und versuchte, den VW durch die Baustelle zu überholen, wobei er gegen mehrere Baustellenbaken stieß, so dass er wieder auf die andere Fahrspur wechselte. Dort fuhr der BMW auf den vorausfahrenden VW Golf einer 37-jährigen Gütersloherin auf, wobei diese leicht verletzt wurde. Der Flüchtende setzte die Fahrt durch die Baustelle fort, stieß erneut gegen Baustellenbaken und blieb schließlich vor der Schutzplanke stehen. Der Fahrer stieg aus, kletterte über die Mittelschutzplanke, querte die stadteinwärts führende Fahrbahn des OWD und verschwand in Richtung Bahngleise. In dem 5er BMW blieb eine 23-jährige Beifahrerin aus Bielefeld zurück, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7700 Euro. Abschleppwagen transportierten die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung fassten Polizisten den 24-jährigen Fahrer aus Versmold an der Straße Johannistal. Er gab an, Alkohol getrunken zu haben und bestritt, gefahren zu sein. Auf der Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt Blutproben. Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen sowie Straßenverkehrsgefährdung wurden eingeleitet.

