Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall auf dem Ostwestfalendamm

Bielefeld (ots)

(PP/MS) Am Sonntagmittag, 15.06.2025, ereignete auf dem Ostwestfalendamm aus aktuell ungeklärter Ursache ein Alleinunfall. Ein 21-jähriger Bielefelder befuhr gegen 12:30 Uhr mit seinem BMW den Ostwestfalendamm in Richtung Brackwede. Zwischen den Auffahrten Ernst-Rein-Str. und Jöllenbecker Str. kam er im Kurvenbereich mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Verkehrszeichen sowie die dortige Betonwand. Im weiteren Verlauf wurde er auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer des BMW war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musst durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Der Ostwestfalendamm musste für die Dauer der Bergungsarbeiten in Richtung Brackwede gesperrt werden. Eine Rückführung der dahinter befindlichen Fahrzeuge wurde durchgeführt. Auf Grund eines beschädigten Wegweisers musste die Zufahrt über die Ernst-Rein-Str. auf den OWD in Richtung BAB 33 gesperrt werden. Der rechte Fahrstreifen wurde in diesem Bereich eingezogen. Der Tunnel wird bis zur Beseitigung der Gefahrenstelle auf 30 km/h Höchstgeschwindigkeit gestellt.

