BPOLD-H: Neue Bundespolizistinnen und -polizisten für Niedersachsen, Hamburg und Bremen - 35 - neue Mitarbeitende leisten den Diensteid

Hamburg, Hannover, Bremen (ots)

Nach Abschluss ihrer Ausbildung wurden heute insgesamt - 35 - neue Bundespolizistinnen und Bundespolizisten in einer feierlichen Zeremonie im Hamburger Rathaus vereidigt.

Die neuen Kolleginnen und Kollegen verrichten ihren Dienst zukünftig in den verschiedenen Dienststellen der Bundespolizeidirektion Hannover, in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen und Hamburg.

Als Gastgeber beglückwünschte der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher, die neuen Bundespolizistinnen und Bundespolizisten zur bestandenen Ausbildung: "Mit Ihrer Entscheidung, für die Bundespolizei zu arbeiten, leisten Sie einen großen Dienst für das Gemeinwohl, für den Rechtsstaat und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger." In seinem Grußwort würdigte er die Arbeit der Bundespolizei: "Hamburg ist in den vergangenen 20 Jahren immer sicherer geworden. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Straftaten nochmals um vier Prozent gesunken. Die Aufklärungsquote liegt auf dem höchsten Stand seit 1997. Daran hat die Arbeit der Bundespolizei einen großen Anteil. Sie ist eine starke Säule der Sicherheitsarchitektur Hamburgs."

Der Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover, Michael Schuol, dankte Dr. Peter Tschentscher für die Einladung ins Hamburger Rathaus und freut sich über die personelle Verstärkung der Behörde. Er betonte in seiner Festrede die Bedeutung des Ereignisses vor dem Hintergrund des historischen Ambientes des Rathauses: "Die Vereidigung im ehrwürdigen Hamburger Rathaus begehen zu dürfen ist für die Bundespolizei eine große Ehre. Mögen Sie sich stets an diesen besonderen Ort zurückerinnern, an dem Sie mit Ihrem Eid die Verantwortung für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger übernommen haben. Wir sind sehr überzeugt von unsere Sicherheitspartnerschaften und blicken insbesondere in Hamburg auf eine langjährige Zusammenarbeit zurück."

Die zweieinhalb-jährige Ausbildung zur Polizeimeisterin bzw. zum Polizeimeister wurde bundesweit in verschiedenen Aus- und Fortbildungszentren durchgeführt und ist nun beendet. Die Alterspanne der neuen Kolleginnen und Kollegen reicht von 18 bis 37 Jahren. Darunter befinden sich 16 Frauen.

Mit der Vereidigung leisteten die neuen Polizeimeisterinnen und -meister ihren Diensteid, mit dem sie eine feste Bindung mit dem Polizeiberuf und der Bundesrepublik Deutschland eingehen. Sie verpflichten sich, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Werte wie Ehrlichkeit, Respekt, Verlässlichkeit und Teamfähigkeit prägen die zukünftige Arbeit in der Bundespolizidirektion Hannover und bilden die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit - sowohl innerhalb der Organisation als auch im Umgang mit der Öffentlichkeit.

Die Beamtinnen und Beamten werden nun auf die jeweiligen Dienstgruppen aufgeteilt und durchlaufen nach der Vereidigung noch eine kurze Einführungsphase, in der die örtlichen, organisatorischen und fachlichen Besonderheiten für die Arbeit vermittelt werden.

