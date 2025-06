Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Schläger mit Täterbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 14.06.2025, schlug ein Duo einen Mann mit einem Schlagring und bedrohte einen weiteren mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:35 Uhr hielten sich ein 21-jähriger und ein 34-jähriger Bielefelder an der Herforder Straße, im Bereich zwischen der Feilenstraße und der Zimmerstraße, auf. Dort gerieten sie zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit zwei unbekannten jungen Männern. Im Anschluss wurde der 21-Jährige von dem unbekannten Duo geschlagen, auch mit einem Schlagring. Der 34-Jährige wurde am Hals festgehalten und mit einem Messer bedroht.

Danach flüchtete das Duo in Richtung Neumarkt. Die Täter sollen beide männlich und etwa 20 Jahre alt sein. Ihr Aussehen wurde als südländisch beschrieben. Einer trug ein Gucci Cap, einen orangefarbenen Pullover, eine helle Jeans und weiße Sneaker. Der zweite Täter, der das Messer führte, soll ein hellblaues Oberteil getragen haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu den beschriebenen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell