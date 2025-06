Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unfälle mit Hunden

Waren, Friedland (ots)

Gestern kam es zu zwei Verkehrsunfällen bei denen querende Hunde auf der Fahrbahn durch Autofahrer erfasst und verletzt wurden.

Um 11:50 Uhr kam es in der Ortschaft Lehsten bei Möllenhagen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hund und einem PKW. Der Hund lief vom Grundstück auf die Fahrbahn und trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung erfasst die 62-jährige Fahrzeugführerin das Tier, welches dadurch verletzt wurde. Der Tierhalter war vor Ort und suchte mit dem Hund einen Tierarzt auf. Am Auto entstand ein Schaden von circa 500,00 Euro.

Gegen 19:00 Uhr fuhren die Kollegen des Polizeireviers Friedland nach Carlslust bei Woldegk, da zuvor ein Verkehrsunfall gemeldet wurde. Die 48-jährige Fahrzeugführerin eines PKW kollidierte mit einem freilaufenden Hund, der plötzlich auf die Fahrbahn vor das Auto lief. Auch hier konnte eine Bremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Hund erlitt mehrere Verletzungen und wurde durch den Tierhalter ebenfalls zum Tierarzt verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Hundehalter. Hunde sind in den meisten Fällen fester Bestandteil einer Familie und daher wie ein Familienmitglied. Genau aus diesem Grund ist der Schmerz und die Trauer groß, wenn dem Tier etwas zustößt. Achten Sie auf ihre Hunde und denken Sie an die Leinenpflicht. Als Autofahrer besteht meist keine Möglichkeit, die Kollision zu verhindern, wenn das Tier plötzlich und erwartet auf die Fahrbahn läuft. Passen Sie auf ihre Hunde auf und schützen Sie dadurch sich und andere.

