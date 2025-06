Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Handydiebe schnappen doppelt zu

Waren, Neubrandenburg (ots)

Am Donnerstag, den 05.06.2025 wurde durch einen Mitarbeiter eines Handyshops in der Straße Neuer Markt in Waren ein Diebstahl zweier Telefone gemeldet. Demnach haben zwei männliche Tatverdächtige das Geschäft im Laufe des Tages bereits mehrfach betreten und sich über einige Telefone in der Auslage informiert. Gegen 15:30 Uhr betrat nur eine der beiden Personen den Laden erneut und riss zwei Mobiltelefone aus der Verankerung und flüchtete aus dem Geschäft in Richtung Lange Straße. Eine anschließende Nahbereichssuche nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Nach Sichtung vorhandener Videoaufnahmen konnten zwei Tatverdächtige ausgemacht werden und eine Personenbeschreibung lag den Beamten vor.

Durch erste Befragungen und Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass sich die beiden Personen zuvor in zwei weiteren Telekommunikationsgeschäften in der Nähe aufhielten und sich dort nach Handys umschauten.

Das Diebesgut hat insgesamt einen Wert von circa 1.100 Euro.

Etwa zwei Stunden später, gegen 17:10 Uhr, mussten die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zu einem Handyshop in der Mirabellenstraße fahren, da es dort ebenfalls zu einem Diebstahl mehrerer Telefone gekommen sein soll. Genau wie bei dem Sachverhalt in Waren erschienen zwei männliche Tatverdächtige in dem Geschäft und informierten sich über Handys und mögliche Verträge und verwickelten die Verkäufer somit in ein Gespräch. Kurz darauf rissen beide Männer insgesamt fünf Mobiltelefone aus den Halterungen und versuchten, zu fliehen. Ein weiterer Mitarbeiter des Geschäftes zog die Tür zu und wollte somit die Flucht verhindern. Die beiden Männer öffnete die Tür jedoch gewaltsam und konnten mit dem Diebesgut in Richtung des dortigen Parkplatzes fliehen. Der Polizei liegen Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug vor.

Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern vor Ort wurde bekannt, dass es heute bereits zu einem ähnlichen Sachverhalt im gleichen Geschäft in Waren gekommen ist. Auch hier vorhandene Videoaufzeichnungen wurden mit denen aus Waren verglichen und zum momentanen Zeitpunkt ergibt sich der Verdacht, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte.

Der Wert der fünf entwendeten Mobilfunkgeräte liegt insgesamt bei 5.700 Euro.

Die Hintergründe und mögliche Zusammenhänge der Tat sind weiterhin Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Mehrere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

