Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mofafahrer flüchtet vor Polizei

Röbel (ots)

Am 04.06.2025 gegen 20:45 Uhr stellten die Beamten des Polizeireviers Röbel während ihrer Streifentätigkeit einen Mofafahrer in der Mirower Straße in Röbel fest und wollten eine Verkehrskontrolle durchführen. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale des Streifenwagens über eine Strecke von zwei Kilometern durch die Innenstadt. In einer Seitenstraße kollidierte der Fahrzeugführer des Mofas mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, sodass es zu einem Unfall kam und der Fahrer seine Flucht stoppte. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Eine anschließende Personenüberprüfung ergab, dass es sich bei dem Fahrer um einen polizeibekannten 39-jährigen Deutschen handelt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Weiterhin bestand der Verdacht des vorangegangen Drogenkonsums. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Weiterhin war der 39-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Fahrzeugschlüssel sowie das Mofa wurden durch die Beamten sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Alle entsprechenden Anzeigen wurden durch die Polizei aufgenommen.

