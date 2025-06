POL-BI: Mann nach Schlägen und Tritten schwer verletzt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Täter raubte in den frühen Stunden des Sonntags, 15.06.2025 eine Spielhalle aus. Gegen 01:10 Uhr bedrohte ein Unbekannter einen Mitarbeiter einer Spielothek an der Eckendorfer Straße, nahe der Feldstraße, mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Nachdem ihm das Opfer Geld ausgehändigt hatte, flüchtete der Räuber mit der Beute in unbekannte Richtung. Das ...

