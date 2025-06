POL-BI: Unfall auf der A 2: Transporter von Sattelzug mitgezogen

Polizei Bielefeld

Unfall auf der A 2: Transporter von Sattelzug mitgezogen

Bielefeld

MK / Bielefeld - BAB 2 - Gütersloh - Nach einem Anstoß gegen das Heck eines Sattelaufliegers, verkeilte sich ein Mercedes Vito am Montag, 16.06.2025, und wurde etwa 500 Meter auf der A 2 mitgeschleift. Nach den Angaben der Mercedes-Fahrerin soll ein silberner Pkw an dem Unfall beteiligt gewesen sein, der in Richtung Dortmund weitergefahren sein soll.

Gegen 09:15 Uhr soll die 63-Jährige aus dem Landkreis Rostock mit ihrem Mercedes Vito den mittleren Fahrstreifen benutzt haben. Kurz vor der Raststätte Gütersloh Nord sei plötzlich ein unbekannter silberner Pkw vom linken auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt. Deshalb habe die 63-Jährige eine Vollbremsung eingeleitet und sei dabei mit ihrem Transporter gegen einen Sattelauflieger gestoßen. Der 56-jährige LKW-Fahrer aus Polen war mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzten Autobahnpolizisten auf etwa 22.500 Euro. Sie beendeten die Unfallaufnahme gegen 10:25 Uhr.

Für Hinweise zu diesem Unfall wenden Sie sich bitte an das:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

