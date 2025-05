POL-OG: Kehl - Intime Bildaufnahmen

Friesenheim (ots) - Am Mittwochnachmittag fuhr eine 38-jährige Frau mit ihrem Pkw auf dem Verbindungsweg zwischen Oberweier und Oberschopfheim, als ein Mann an die Straße herantrat und an sich sexuelle Handlungen vorgenommen haben soll. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 60 Jahre alt und 170 cm groß. Er trug dunkle Kleidung mit Mütze und führte einen Rucksack mit sich. Zeugen des Vorfalls und Frauen, die ...

