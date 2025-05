POL-OG: Offenburg - Auto beschädigt

Appenweier, A5 (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden kam es zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Appenweier. Ein alkoholisierter 25-Jähriger wollte gegen 03:45 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf die A5 in Richtung Karlsruhe auffahren. Während er zunächst dem Verkehr auf der Hauptfahrbahn die Vorfahrt gewährte, fuhr er einem Pannenfahrzeug auf, welches ...

