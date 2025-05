Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Pedelec-Führer erleidet schwere Verletzungen!

Offenburg (ots)

Ein 84-jähriger Führer eines Pedelec erlitt am gestrigen Mittwoch schwere Verletzungen, als er gegen 16.30 Uhr die Kreisstraße 9608 zwischen Baden-Baden Steinbach und der Abzweigung Bühl-Weitenung überquerte und hierbei von einem in Richtung Vimbuch fahrenden Pkw frontal erfasst wurde. Zur medizinischen Versorgung wurde der Rentner mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus des Ortenauklinikums transportiert. Mit der Aufnahme waren die Beamten des Verkehrsunfalldienstes Baden-Baden bis gegen 20.40 Uhr betraut. Zu deren Unterstützung befanden sich weiter zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Bühl vor Ort. Der Gesamtschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beträgt ca. 7.500 Euro. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden, wurde zur Erstellung eines Ablaufgutachtens ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen.

/DLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell