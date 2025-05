Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Verkehrsunfall sorgte für Behinderungen

Appenweier, A5 (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden kam es zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Appenweier. Ein alkoholisierter 25-Jähriger wollte gegen 03:45 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf die A5 in Richtung Karlsruhe auffahren. Während er zunächst dem Verkehr auf der Hauptfahrbahn die Vorfahrt gewährte, fuhr er einem Pannenfahrzeug auf, welches am Ende des Beschleunigungsstreifens stand. Durch die Kollision soll der Pannen-Audi auf die rechte Fahrspur geschoben worden sein, wo es zu einer weiteren Kollision mit einem Iveco Transporter kam. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte soll sich der Fahrer des Audi bereits von der Unfallstelle entfernt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach diesem, auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers, blieb bislang ergebnislos. Beamte des Autobahnpolizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen - die Suchmaßnahmen nach dem Audi-Fahrer dauern weiterhin an. Ein beim Mercedes-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,1 Promille. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, konnte dieses jedoch bereits wieder verlassen. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme sowie Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Mittlerweile sind alle Fahrstreifen wieder frei befahrbar. Der Mercedes sowie der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro beziffert.

