POL-OH: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. In der Nacht auf Donnerstag (21.08.) versuchten sich Unbekannte Zutritt zu einem Kindergarten in der Beethovenstraße zu verschaffen, indem sie sich mittels nicht bekanntem Hebelwerkzeug an einem Fenster zu schaffen machten. Aus bisher ungeklärter Ursache ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

