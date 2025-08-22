Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 21-jähriger Omid Y. vermisst

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Seit Freitagmorgen (22.08.)wird Omid Y. vermisst. Er wurde zuletzt in der Lindenstraße in Fulda gesehen. Alle bisherigen Maßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden.

Omid Y. kann wie folgt beschrieben werden: 177 Zentimeter groß, glatte schwarze Haare, schlanke Statur. Er war zuletzt bekleidet mit einer grünen Jacke, einer grauen Jogginghose, schwarzen Sneaker und trägt vermutlich einen blauen Turnbeutel bei sich. Omid Y. ist nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen auf medizinische Hilfe angewiesen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell