Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Contwig (ots)

Am 21.06.2025 kam es um ca. 21:20 Uhr auf dem Parkplatz am Schwimmbad zu einem Verkehrsunfall zwischen einem ausparkenden und einem geparkten PKW. Der Fahrer des ausparkenden Mini wurde dabei beobachtet, dass er beim Rückwärtsfahren den geparkten Peugeot beschädigte und sich danach von der Unfallörtlichkeit entfernte. An dem Peugeot entstand durch die Kollision ein Schaden von ca. 2500 Euro. Über das, vom Zeugen abgelesene Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs konnte die Halteranschrift in Erfahrung gebracht werden. Dort konnte auch das unfallbeteiligte Fahrzeug mit frischen Beschädigungen festgestellt werden. Da niemand öffnete, wurde die Haustür, staatsanwaltlich angeordnet, mittels Schlüsseldienst geöffnet. Im Anwesen konnte der 53-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm über 1,3 Promille. Der Beschuldigte wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein französischer Führerschein wurde zwecks Eintragung eines Sperrvermerks sichergestellt. |PIZW

