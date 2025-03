POL-PDNR: Sachbeschädigung

Hamm (Sieg) (ots) - Am 06.03.2025 gegen 20:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz, in der Nähe der IGS Hamm (Sieg), zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Eine bislang unbekannte männliche Person, im geschätzten Alter zwischen 20 und 30 Jahren, schlug mehrfach unvermittelt auf einen geparkten PKW ein, in dem sich noch Insassen befanden. Durch die Schläge wurde die Heckscheibe beschädigt. Im Anschluss verließ die Person ...

