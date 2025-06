POL-PIZW: Diebstahl im Westpfalzstadion

Zweibrücken (ots) - Am Montagnachmittag, dem 16.06.2025 gegen 14:50 Uhr, kam es in der Lanzstraße in Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Ford Focus den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen VW Golf. Daraufhin entfernte sich der Ford in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße, ohne sich um eine ...

mehr