POL-PIZW: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht mit schwerverletztem Kind

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, dem 20.06.2025 ereignete sich gegen 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Landstuhler Straße in Zweibrücken. Ein 5-jähriges Kind geriet beim Spielen mit einem Spielzeugroller auf die Fahrbahn. Ein Fahrer eines dunklen PKW befuhr die Landstuhler Straße von der Hofenfelsstraße kommend in Fahrtrichtung Fachhochschule. Dieser bemerkte das Kind zu spät und erfasste dieses. Der Fahrer stieg aus, sprach mit dem Kind und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind ein Schädelhirntrauma, eine Platzwunde am Kopf sowie eine Fraktur am Bein. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30-40 Jahre alt, dunkle Haare.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt sachdienliche Hinweise unter pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631-369 15399 entgegen. |pizw

