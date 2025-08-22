PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Fulda

Fulda (ots)

Fulda - Am Freitag (22.08.) kam es gegen 09:40 Uhr an der Ausfahrt der Bundesstraße 254 zur Karrystraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 74-jähriger Mann aus einem Stadtteil von Schotten befuhr mit seinem grauen Pkw Mazda die Ausfahrt der B254 in Richtung Karrystraße. Beim Abbiegen nach rechts kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem von links kommenden grauen Pkw Hyundai eines 54-jährigen Fuldaers, der die Karrystraße in Richtung Rodges befuhr. Der 74-Jährige sowie seine 42-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf rund 6.000 Euro schätzt.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

