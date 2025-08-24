PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten auf der BAB A49 zwischen Homberg (Ohm) und Ohmtaldreieck

Vogelsbergkreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24.08.) kam es gegen 01:00 Uhr auf der A49 zwischen den Anschlussstellen Homberg/ Ohm-Nord und dem Ohmtal-Dreieck in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKWs. Ein Seat Ibiza aus dem Raum Siegen, besetzt mit zwei Fahrzeuginsassen, kam aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Von dort aus wurde das Fahrzeug nach links abgewiesen, schleuderte über die Fahrbahn, prallte gegen die Schutzplanke der Mittelbankette und kam schließlich, nicht mehr fahrbereit, auf dem linken von zwei Fahrstreifen zum Stehen. Ein auf der linken Fahrspur anfahrender Toyota aus dem Gießener Raum, ebenfalls besetzt mit zwei Personen, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem Wrack des Seat Ibiza. Der Toyota gelangte erst in einiger Entfernung zu dem Seat in seine Endposition. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Von den insgesamt vier Fahrzeuginsassen wurden drei Personen leicht verletzt und mit zwei RTW in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die vierte Person blieb unverletzt.

Neben den nicht fahrbereiten Fahrzeugen wurden Trümmerteile über beide Fahrspuren und den Standstreifen verteilt. Die A49 musste bis 03:30 Uhr voll gesperrt werden, bis zur endgültigen Freigabe gegen 04:45 Uhr läuft der Verkehr einspurig über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf circa 35000,- Euro geschätzt.

Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld waren die freiwillige Feuerwehr Homberg/ Ohm, zwei RTW sowie ein Notarzt und die Autobahnmeisterei Schwalmstadt vor Ort.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 01:20

    POL-OH: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kind auf Fahrrad in Petersberg-Steinau

    Fulda (ots) - Petersberg. Am Samstagabend (23.08.) kam es gegen 19:50 Uhr in der Stellbergstraße in Petersberg-Steinau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf einem Fahrrad. Ein 28-jähriger Mann aus Stuttgart befuhr mit seinem BMW 1er die Stellbergstraße in Richtung Taunusstraße. Zeitgleich fuhr ein 7-jähriger Junge mit seinem Kinderfahrrad ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 18:15

    POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

    Fulda (ots) - Verkehrsunfall auf der L3306 - Alleinunfall eines Pkws mit einer leichtverletzten Person Heringen - Am Samstag (23.08.), gegen 06:26 Uhr, kam es auf der L3306 zwischen Heringen-Wölfershausen und Heringen-Lengers zu einem Verkehrsalleinunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen die L3306 aus Richtung ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 17:18

    POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Fulda

    Fulda (ots) - Fulda - Am Freitag (22.08.) kam es gegen 09:40 Uhr an der Ausfahrt der Bundesstraße 254 zur Karrystraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 74-jähriger Mann aus einem Stadtteil von Schotten befuhr mit seinem grauen Pkw Mazda die Ausfahrt der B254 in Richtung Karrystraße. Beim Abbiegen nach rechts kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem von links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren