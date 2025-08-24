Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten auf der BAB A49 zwischen Homberg (Ohm) und Ohmtaldreieck

Vogelsbergkreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24.08.) kam es gegen 01:00 Uhr auf der A49 zwischen den Anschlussstellen Homberg/ Ohm-Nord und dem Ohmtal-Dreieck in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKWs. Ein Seat Ibiza aus dem Raum Siegen, besetzt mit zwei Fahrzeuginsassen, kam aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Von dort aus wurde das Fahrzeug nach links abgewiesen, schleuderte über die Fahrbahn, prallte gegen die Schutzplanke der Mittelbankette und kam schließlich, nicht mehr fahrbereit, auf dem linken von zwei Fahrstreifen zum Stehen. Ein auf der linken Fahrspur anfahrender Toyota aus dem Gießener Raum, ebenfalls besetzt mit zwei Personen, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem Wrack des Seat Ibiza. Der Toyota gelangte erst in einiger Entfernung zu dem Seat in seine Endposition. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Von den insgesamt vier Fahrzeuginsassen wurden drei Personen leicht verletzt und mit zwei RTW in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die vierte Person blieb unverletzt.

Neben den nicht fahrbereiten Fahrzeugen wurden Trümmerteile über beide Fahrspuren und den Standstreifen verteilt. Die A49 musste bis 03:30 Uhr voll gesperrt werden, bis zur endgültigen Freigabe gegen 04:45 Uhr läuft der Verkehr einspurig über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf circa 35000,- Euro geschätzt.

Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld waren die freiwillige Feuerwehr Homberg/ Ohm, zwei RTW sowie ein Notarzt und die Autobahnmeisterei Schwalmstadt vor Ort.

