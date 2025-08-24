Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Omid Y.

Fulda (ots)

Fulda. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Omid Y. aus Fulda kann zurückgenommen werden. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte den Vermissten aufgrund der Veröffentlichung des Fotos und konnte einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des jungen Mannes in der Fuldaer Innenstadt geben. Dort konnte der Vermisste dann auch wohlbehalten angetroffen werden.

Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich für die Mithilfe durch die Bevölkerung.

