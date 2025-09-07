LPI-J: Einbruch in Gartenlaube
Apolda (ots)
In der Zeit vom 03.09. auf den 04.09.2025 wurde durch Unbekannte in einen Garten der Kleingartenanlage Frischauf e.V. in Apolda eingebrochen. Neben Kleinteilen wurden eine Makita Heckenschere, eine Heißluftfritteuse, ein Wasserkocher sowie Kochfeld entwendet. Die Täter hinterließen einen Schaden von ca. 100 Euro.
