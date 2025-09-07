Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Transporter aufgebrochen

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag suchten Unbekannte zwei in Oberweimar abgeparkte Transporter heim. Zum einen öffneten die Täter einen in der Taubacher Straße parkenden Transporter der Marke Mercedes auf nicht bekannte Weise und entwendeten aus diesem Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 7700 Euro. Zum anderen gelang es Unbekannten, einen in der Hohlen Gasse parkenden Transporter der Marke VW vermutlich über ein nicht vollständig geschlossenes Fenster zu öffnen. Auch aus diesem Fahrzeug ließen die Täter Elektrowerkzeuge und Elektrogeräte mitgehen. Der Wert des Beutegutes wird in diesem Fall auf ca. 1500 Euro geschätzt.

