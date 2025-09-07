Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Fahrraddieb

Jena (ots)

Am Samstagabend, gegen 20 Uhr kam es bei einem Supermarkt in Jena/ Winzerla zum Diebstahl eines Pedelec. Der 72jährige Geschädigte hatte sein Pedelec, ohne es mit einem Schloss zu sichern, vor dem Supermarkt abgestellt und war im Markt einkaufen. Seine 66jährige Ehefrau wartete währenddessen neben dem ungesicherten Fahrrad auf ihren Mann. Der unbekannte Täter kam aus dem Supermarkt und nutzte eine günstige Gelegenheit um das Pedelec zu entwenden. Er fuhr dann in unbekannte Richtung davon. Die Frau informierte ihren Ehemann und danach die Polizei. Mehrere Streifenwagen der Jenaer Polizei fahndeten erfolglos nach dem Fahrraddieb und dem entwendeten Pedelec. Es wurde eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl aufgenommen. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, europäisch, 30 - 40 Jahre alt, grauer Vollbart, dunkel bekleidet. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein gelbes Pedelec der Marke Flyer, welches mit grünen Packtaschen ausgestattet war.

Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell