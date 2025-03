Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Garagenanbaus in Volkersheim

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / VOLKERSHEIM (lud)

Am 20.03.2025, gegen 00:10 Uhr, brach in einem Garagenanbau auf einem Grundstück im Tulpenweg in 31167 Bockenem OT Volkersheim ein Feuer aus.

Nach bisherigem Ermittlungsstand stellte die Bewohnerin des Einfamilienhaus den in Brand geratenen Garagenanbau fest, woraufhin der hinzugerufene Bewohner sofort mit eigenständigen Löschmaßnahmen begann. Hierbei verletzte sich der Bewohner leicht, musste aber glücklicherweise nicht weiter durch einen Rettungswagen behandelt werden.

Nach ersten Ermittlungen ist nicht vollständig erloschene/erkaltete Asche in einer Mülltonne ursächlich für das ausgebrochene Feuer.

Der Sachschaden des in Brand geratenen Garagenanbaus beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 5000 Euro.

Neben einem Streifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth waren die ehrenamtlichen Kameraden der Feuerwehren Bockenem und Volkersheim vor Ort, um den Brand zu löschen. Durch die Löscharbeiten kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Die endgültige Brandursache festzustellen ist nunmehr Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell