LPI-J: Unfallflucht
Niederroßla (ots)
Am 31.08.2025 um 09:35 Uhr kam es auf der Buttstädter Straße in Niederroßla zu einem Verkehrsunfall. An der Kreuzung zur Arno-Müller-Straße ist ein schwarzer Pickup rückwärts aus der Seitentraße herausgefahren und hat dabei einen vorbeifahrenden weißen Ford Kuga angefahren. Der Pickup-Fahrer (SHK-Kennzeichen) ist ohne zu halten Richtung Wersdorf davongefahren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0)
