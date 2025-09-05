LPI-J: Bedrohliche Situation

Weimar (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes in Weimar Nord eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus, in dem sich die Diensträume des Pflegedienstes befinden und brachen hier die Zugangstür zu dem Büro auf. Aus diesem wurden u.a. Bargeld und eine Geldkarte entwendet. Die Höhe des Beuteschadens beläuft sich auf etwa 650,- Euro. Hinzu kommt der ...

