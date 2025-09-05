LPI-J: Bedrohliche Situation
Eisenberg (ots)
Im Bereich einer Gartenanlage der Etzdorfer Straße von Eisenberg kam es am gestrigen Nachmittag zu einer Bedrohung seitens eines hinlänglich polizeibekannten 55-Jährigen. Stark alkoholisiert rannte er vor Ort herum und bedrohte Passanten mit einer Machete. Diese kam glücklicherweise nicht zum Einsatz und der Täter konnte durch eine Streife überwältigt werden. Gegen den Täter wurde für den Bereich ein Platzverweis ausgesprochen, da der der Notarzt für Folgemaßnahmen keine Veranlassung sah.
