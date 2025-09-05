LPI-J: Auto kollidiert mit E-Scooter
Weimar (ots)
Am Donnerstagabend war in der Industriestraße ein 23-jähriger auf seinem E-Scooter unterwegs. Verbotenerweise befuhr er damit den Gehweg entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung. Als schließlich ein 46-jähriger Transporter-Fahrer aus einem dortigen Grundstück auf die Industriestraße ausfahren wollte, kam es zur Kollision der beiden Männer. Zum Glück entstand aber nur unfallbedingter Sachschaden an den Fahrzeugen.
