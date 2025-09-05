LPI-J: Leistungssteigerung führt zu Anzeigen
Eisenberg (ots)
Am Donnerstagabend befanden sich zwei Jugendliche mit ihren Leichtkrafträdern an einer Tankstelle im Bereich Eisenberg. Hier wurden die Maschinen durch eine Streife einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden leistungssteigernde Umbauten festgestellt. Dies hat zur Folge, dass zum einen die Kräder sichergestellt wurden und zum anderen mehrere Anzeige wegen fahren ohne Fahrerlaubnis, aber auch zulassen zu diesem, erstatten wurden.
