LPI-J: E-Scooter aus Keller gestohlen
Apolda (ots)
In der Oststraße in Apolda wurde ein E-Scooter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Der 25-jährige Besitzer hatte den Scooter am 27.08.2025 abgestellt und seine Kellertür verschlossen. Am gestrigen Tag musste der junge Mann leider feststellen, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0)
