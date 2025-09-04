PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena
LPI-J: Baucontainer aufgebrochen

Weimar (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche begaben sich Unbekannte nicht berechtigt auf das Gelände mehrerer Unternehmen im Weimarer Industriegebiet Nord. Auf diesem Gelände der Firmen wurde sodann durch den oder die Täter ein Baucontainer aufgebrochen, aus welchem Baugeräte im Wert von etwa 6.000,- Euro entwendet wurden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

