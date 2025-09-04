LPI-J: Baucontainer aufgebrochen
Weimar (ots)
Im Verlauf der vergangenen Woche begaben sich Unbekannte nicht berechtigt auf das Gelände mehrerer Unternehmen im Weimarer Industriegebiet Nord. Auf diesem Gelände der Firmen wurde sodann durch den oder die Täter ein Baucontainer aufgebrochen, aus welchem Baugeräte im Wert von etwa 6.000,- Euro entwendet wurden.
