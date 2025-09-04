Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Gegenverkehr kollidiert

Weimar (ots)

Der Fahrer eines VW befuhr gestern Vormittag die L1052 aus Richtung Nauendorf in Richtung Klettbach. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 83-Jährige auf die Gegenfahrbahn, auf welcher ihm eine Frau in ihrem Golf entgegenkam. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung seitens der 35-Jährigen kam es zur Kollision beider Beteiligten. Im Zuge des Unfalls wurden beide Fahrzeugführer verletzt und zur medizinischen Versorgung in umliegende Kliniken verbracht. Die Höhe der entstandenen Sachschäden liegt im fünfstelligen Bereich. Bis zur Bergung der Fahrzeuge kam es zu Behinderungen auf dem Streckenabschnitt.

