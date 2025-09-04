Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flüchtigen Mopedfahrer gestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Gegen 19:15 Uhr wollten Beamte der Polizei Saale-Holzland auf der Neustädter Straße ein Moped nebst Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Die Haltesignale jedoch wurden durch den Fahrzeuglenker ignoriert und er ergriff die Flucht über einen Radweg. Hierbei fuhr er äußerst rücksichtslos und gefährdete so auch zwei Fußgänger und einen Radfahrer. In der weitern Folge konnte das Moped im Bereich Großeutersdorf festgestellt werden, samt dem 17-Jährigen Fahrer. Wie sich herausstellte, wies das Moped Manipulationen auf, welche einen Fahrzeugklassenwechsel zur Folge hatten. Die entsprechende Fahrerlaubnis konnte der junge Mann jedoch nicht vorweisen. Auch die eingestanzte FIN war gefälscht, was der Fahrer auf Nachfrage zugab. Er wurde entsprechend belehrt, ein Strafverfahren eingeleitet und sowohl das Moped als auch der Führerschein beschlagnahmt. Zeugen des Vorfalls, insbesondere etwaig Geschädigte der rücksichtslosen Fahrweise des jungen Mannes, werden gebeten sich bei der der Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743-56100 oder per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen 230439/2025 und ist bitte mit anzugeben.

