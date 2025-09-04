PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht zur Mittagzeit unterwegs

Jena (ots)

Einen berauschten Autofahrer stellten Jenaer Beamte am Mittwochmittag fest. Der 23-Jährige befuhr mit seinem Ford die Stadtrodaer Straße, obwohl er vor Fahrtantritt berauschende mittel konsumierte. Es folgten die Unterbindung der Weiterfahrt, eine Blutentnahme sowie die Einleitung des entsprechenden Verfahrens.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

