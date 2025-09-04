LPI-J: Berauscht zur Mittagzeit unterwegs

Jena (ots) - Wie durch einen Zeugen mitgeteilt wurde, beschmierten Unbekannte das Bibliotheksgebäude großflächig. Zuvor wurden bereits angebrachte Schmierereien entfernt. Der oder die Täter brachten die Zahlenkombination 161 in den Maßen 11 x 2,5 Meter in weißer Farbe auf. Die Tatzeit konnte zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 7 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung mit politischer ...

mehr