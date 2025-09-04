LPI-J: Berauscht zur Mittagzeit unterwegs
Jena (ots)
Einen berauschten Autofahrer stellten Jenaer Beamte am Mittwochmittag fest. Der 23-Jährige befuhr mit seinem Ford die Stadtrodaer Straße, obwohl er vor Fahrtantritt berauschende mittel konsumierte. Es folgten die Unterbindung der Weiterfahrt, eine Blutentnahme sowie die Einleitung des entsprechenden Verfahrens.
