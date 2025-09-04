Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Großflächig beschmiert

Jena (ots)

Wie durch einen Zeugen mitgeteilt wurde, beschmierten Unbekannte das Bibliotheksgebäude großflächig. Zuvor wurden bereits angebrachte Schmierereien entfernt. Der oder die Täter brachten die Zahlenkombination 161 in den Maßen 11 x 2,5 Meter in weißer Farbe auf. Die Tatzeit konnte zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 7 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung mit politischer Tatmotivation wurden aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 8.000,- Euro beziffert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell