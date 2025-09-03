LPI-J: Sachbeschädigung - Graffiti
Apolda (ots)
Auf dem Kantplatz in Apolda wurden mehrere Hakenkreuze auf die Straße gemalt. Das größte von ihnen war 6 x 6 Meter. Glücklicherweise wurde hierzu Kreide benutzt, sodass eine rückstandslose Entfernung einfach möglich ist. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0).
