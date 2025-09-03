LPI-J: Verkehrszeichen umgefahren
Weimar (ots)
Am frühen Mittwochmorgen befuhr der Fahrer eines Audi in Umpferstedt die B7. Beim Vorhaben nach links in die Apoldaer Straße abzubiegen, nahm der 43-Jährige die Kurve zu eng und kollidierte schließlich mit einem auf der Verkehrsinsel befindlichen Verkehrszeichen. Der am Pkw entstandene Sachschaden war derart, dass das Auto nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde der Fahrer aber zum Glück nicht.
