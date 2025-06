POL Schwaben Nord: Brand auf Balkon

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (18.06.2025) war eine 57-jährige Autofahrerin alkoholisiert in der Prälat-Bigelmair-Straße unterwegs. Gegen 22.00 Uhr war die 57-Jährige touchierte die Frau offenbar ein Auto, das am Straßenrand geparkt war. Anschließend entfernte sich die 57-Jährige, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung stoppte eine Polizeistreife die Frau in der ...

