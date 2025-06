POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (19.06.2025) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 24-Jährige an einer Haltestelle in der Blücherstraße. Gegen 22.00 Uhr stand die Frau an der Straßenbahnhaltestelle "Schleiermacherstraße". Hierbei griff ihr der bislang unbekannte Täter an das Gesäß und entfernte sich anschließend in Richtung Feuerhausstraße. Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: ...

