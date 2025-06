POL Schwaben Nord: Unfallflucht nach Spurwechsel

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (17.06.2025) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Neuburger Straße. Gegen 14.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eine 38-Jährige dabei, wie sie den Supermarkt mit Getränken, ohne zu bezahlen, verließ. Anschließend stoppte der Mitarbeiter die Frau und verständigte die Polizei. Die Beamten veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei der ...

mehr