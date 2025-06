POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Dienstag (17.06.2025) kam es zu einem Brand an einer Schule in der Columbusstraße. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 19.20 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet zunächst ein Holzpavillon im Schulgarten in Brand, der teils auf das angrenzende Schulgebäude überging. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ...

