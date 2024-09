Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Nach Bedrohung in Gewahrsam

Haslach im Kinzigtal (ots)

Am Sonntag gegen 4 Uhr kam es in einer Diskothek in der Steinacher Straße zu einer Bedrohung mit einem Messer, was die Ingewahrsamnahme eines 25-Jährigen zur Folge hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen bedrohte der 25-jähriger Mann mehrere Sicherheitskräfte der Diskothek mit einem Klappmesser. Ein weiterer Mann soll versucht haben die Security-Mitarbeiter zu schlagen. Danach flüchteten die zwei mutmaßlich alkoholisierten Störer und konnten kurze Zeit später durch die Beamten des Polizeireviers Haslach festgenommen werden. Aufgrund des aggressiven und unkooperativen Verhaltens des 25-Jährigen musste er in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige. /al

