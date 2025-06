Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Belästigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (19.06.2025) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 24-Jährige an einer Haltestelle in der Blücherstraße.

Gegen 22.00 Uhr stand die Frau an der Straßenbahnhaltestelle "Schleiermacherstraße". Hierbei griff ihr der bislang unbekannte Täter an das Gesäß und entfernte sich anschließend in Richtung Feuerhausstraße.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 30 Jahre, 170 cm, schlanke Statur, dunkle kurze Haare, trug ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell