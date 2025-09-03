LPI-J: Zaun beschädigt
Weimar (ots)
In der Nacht von Montag zu Dienstag durchtrennten unbekannte Täter den Bauzaun auf dem Gelände des ehemaligen real-Marktes in Weimar Süßenborn. Außer der Beschädigung an dem Zaun, welche auf mehrere hundert Euro geschätzt wird, konnten keine weiteren Vorkommnisse festgestellt werden.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell