Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zaun beschädigt

Weimar (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag durchtrennten unbekannte Täter den Bauzaun auf dem Gelände des ehemaligen real-Marktes in Weimar Süßenborn. Außer der Beschädigung an dem Zaun, welche auf mehrere hundert Euro geschätzt wird, konnten keine weiteren Vorkommnisse festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

