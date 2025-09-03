Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonnenbrand am Brauhausplatz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Flammen im Bereich des Brauhausplatzes stellten Beamte gegen 01:30 Uhr am Mittwochmorgen. Die alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr begannen unverzüglich mit ihrem Löschangriff. Und wie sich nach erfolgter Brandbekämpfung herausstelle, gerade noch rechtzeitig. Unbekannte hatten mindestens eine vor Ort befindliche Mülltonne für Papier/Pappe entzündet. Die Flammen griffen rasch auf weitere Tonnen über. Insgesamt wurden dadurch drei Tonnen zerstört. Nur durch das Löschen sowie das Wegziehen weitere Tonnen konnte ein Übergreifen der Flammen auf die nahegelegene Gebäudesubstanz unterbunden werden. Vor Ort erlangten Hinweise wird nun im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nachgegangen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell