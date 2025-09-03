LPI-J: Scheibe beschädigt

Jena (ots) - Dienstagmorgen informierte ein Zeuge darüber, dass an einem Fahrradabstellplatz vor einer Schule in der August-Bebel-Straße mehrere Fahrradreifen offensichtlich mutwillig zerstört wurden. Die Tat ereignete sich bereits am Montag, wobei sowohl Räder von Lehrern als auch Schülern betroffen waren. Weiterhin wurde bekannt, dass sich ein gleichgelagerter Sachverhalt bereits in der Vorwoche ereignete. Insgesamt waren fünf Fahrräder betroffen. Hinweise gibt es ...

