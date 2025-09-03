LPI-J: Scheibe beschädigt
Jena (ots)
Offenbar über das vergangene Wochenende beschädigte ein Unbekannter eine Scheibe einer Arena im Jenzigweg. Der oder die Täter warfen augenscheinlich einen Gegenstand, wie einen Stein, gegen eine Scheibe, welche daraufhin zu Bruch ging. Festgestellt wurde dies erst am Dienstagmorgen durch einen Zeugen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
