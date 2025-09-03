Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen zerstochen

Jena (ots)

Dienstagmorgen informierte ein Zeuge darüber, dass an einem Fahrradabstellplatz vor einer Schule in der August-Bebel-Straße mehrere Fahrradreifen offensichtlich mutwillig zerstört wurden. Die Tat ereignete sich bereits am Montag, wobei sowohl Räder von Lehrern als auch Schülern betroffen waren. Weiterhin wurde bekannt, dass sich ein gleichgelagerter Sachverhalt bereits in der Vorwoche ereignete. Insgesamt waren fünf Fahrräder betroffen. Hinweise gibt es derzeit keine, daher sucht die Jenaer Polizei Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das entsprechende Aktenzeichen lautet 228821/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell