PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen zerstochen

Jena (ots)

Dienstagmorgen informierte ein Zeuge darüber, dass an einem Fahrradabstellplatz vor einer Schule in der August-Bebel-Straße mehrere Fahrradreifen offensichtlich mutwillig zerstört wurden. Die Tat ereignete sich bereits am Montag, wobei sowohl Räder von Lehrern als auch Schülern betroffen waren. Weiterhin wurde bekannt, dass sich ein gleichgelagerter Sachverhalt bereits in der Vorwoche ereignete. Insgesamt waren fünf Fahrräder betroffen. Hinweise gibt es derzeit keine, daher sucht die Jenaer Polizei Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das entsprechende Aktenzeichen lautet 228821/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 14:15

    LPI-J: Graffiti in Oßmannstedt

    Oßmannstedt (ots) - An einer Gartenmauer in der Karl-Liebknecht-Straße in Oßmannstedt haben Unbekannte ein Graffiti angebracht. Zum Ärger des Eigentümers ist dort nun ein riesiges schwarzes-rot-goldenes Ei in der Größe von etwa 2,30 m x 1,40 m, zu sehen. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 14:14

    LPI-J: Fahrradteile am Apoldaer Bahnhof gestohlen

    Apolda (ots) - Am Bahnhof in Apolda wurden diverse Teile eines dort abgestellten Fahrrads gestohlen. Der 19-jährige Besitzer hatte sein Rad am Montag in der Zeit zwischen 05:20 und 15:00 Uhr dort abgestellt. Als er zurückkehrte musste der er leider feststellen, dass Vorder- und Hinterrad und der Sattel gestohlen wurden. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 11:45

    LPI-J: Kennzeichen entwendet

    Weimar (ots) - Von einem in der Eduard-Rosentahl-Straße abgestellten Opel wurden im Verlauf des vergangenen Wochenendes beide Kennzeichentafeln entwendet. Es handelte sich um Kennzeichen mit "TÜ"-Kennung, ausgegeben vom Landkreis Tübingen in Baden-Württemberg. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib nimmt die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren