POL-OG: Rheinmüster, Schwarzach - Schwer verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Rheinmüster, Schwarzach (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Einmündungsbereich eines Wirtschaftsweges in die K3742 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 88-Jähriger gegen 16:40 Uhr mit seinem Pedelec die K3742 gequert haben und hierbei die Vorfahrt eines aus Richtung Ulm herannahenden VW-Lenkers missachtet haben. Bei der folgenden Kollision wurde der Senior über die Motorhaube abgewiesen und kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der VW des 27-jährigen Autofahrers musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf etwa 3.000 Eruo.

/af

