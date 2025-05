Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B3 - Rotlicht missachtet: Heftige Kollision und hoher Sachschaden

Baden-Baden (ots)

Rund 40.000 Euro Sachschaden und ein Rückstau im Bereich der Einmündung der B3 zur Straße "Im Rollfeld" sind auf einen Abbiegeunfall am späten Montagnachmittag zurückzuführen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein in Richtung Sinzheim fahrender Nissan-Lenker das Rotlicht einer dortigen Ampel missachtet und ist hierbei mit einem Fiat Ducato zusammengestoßen, der gegen 17:50 Uhr bei Grünlicht von der Straße "Im Rollfeld" auf die Bundesstraße einbiegen wollte. Durch die heftige Kollision wurden sowohl der Nissan als auch der 3,5-Tonner stark beschädigt und dürften nicht mehr zu reparieren sein, während die beiden 24 und 52 Jahre alten Fahrer ohne Blessuren davongekommen sein dürften. Während den Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell